Albert Costa: "Convincere Roger Federer a giocare la Coppa Davis è impossibile"

Nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo il mondo e ovviamente anche il tennis, sono stati sorteggiati i gironi relativi alle finali di Coppa Davis in scena a Madrid il prossimo novembre. I padroni di casa della Spagna, nonché campioni uscenti, sono finiti nello stesso gruppo di Russia e Ecuador.

“Il gruppo in cui è capitata la Spagna è molto intrigante. Spagna e Russia sono due squadre fortissime, mentre l’Ecuador è una formazione in ascesa, che è stata capace di entrare nel gruppo mondiale ed è stata un’autentica sorpresa.

Penso che sia un gruppo interessante” – ha commentato il direttore Albert Costa parlando a Radio MARCA. Non poteva mancare una domanda su Roger Federer: “Convincere Federer a disputare le finali con la Svizzera è una missione impossibile.

Quest’anno non può perché la sua nazionale non si è nemmeno qualificata, ma per il futuro non smetteremo di provare”. Costa si è soffermato infine sull’emergenza Coronavirus: “Sono molto preoccupato per questa situazione.

Stiamo vivendo un momento storico difficile, ma dobbiamo cercare di andare avanti. Il sorteggio si è tenuto regolarmente e speriamo che a novembre l’evento possa svolgersi senza intoppi”. Ricordiamo che l’ATP ha optato per la sospensione del circuito fino al 26 aprile.