Soderling: "È pazzesco vedere Federer, Nadal e Djokovic giocare nella stessa epoca"

L'ex numero 4 al mondo ed attuale capitano della Coppa Davis della Svezia Robin Soderling ha parlato cosi in un'intervista ad Aftonbladet: "È assolutamente pazzesco. È difficile confrontare le epoche differenti, ma tre dei migliori giocatori di tutti i tempi giocano in contemporanea.

È una cosa incredibile per questo sport, anche se diverte i tifosi, ma certamente non ha divertito noi altri tennisti. Quando io ero numero 4, avevo Nadal, Federer e Djokovic davanti e dietro Andy Murray. Nei primi anni del 2000 c'erano Moya, Rios, Agassi, Hewitt, ma nessuno di questi era come loro tre"

Soderling ha parlato anche di Wawrinka e Cilic, tennisti che hanno vinto titoli del Grande Slam: "È stata dura per me vederli vincere, credo di avere qualità superiori a questi due tennisti e in qualche stagione ho giocato molto meglio rispetto al loro miglior tennis"

Soderling ha poi parlato di Leo Borg, figlio adolescente di Bjorn Borg: "I ragazzi del 2003 sono una generazione molto buona e stavo pensando di portare Leo e gli altri ragazzi ad allenarsi con la squadra. Bisogna fare cambiamenti in Svezia e lavorare in vista del futuro. Coppa Davis? Credo andrebbe giocata ogni due anni"