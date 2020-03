Sonego ricorda il match con Federer: "La sua presenza la senti eccome"

Dopo un complicato inizio di stagione, Lorenzo Sonego sta cercando di riacquistare fiducia e di tornare ai suoi massimi livelli. Il tennista italiano ha mostrato grandi miglioramenti nell’ultimo torneo disputato a Rio de Janeiro, dove ha raggiunto i quarti di finale e battuto due ottimi giocatori come Leonardo Mayer e Dusan Lajovic.

In un’intervista al sito ufficiale della FIT, Sonego ha parlato della prossima sfida contro la Corea del Sud in Coppa Davis e della partita giocata contro Roger Federer,uno dei suoi più grandi idoli, al Roland Garros lo scorso anno.

“Come si affronta una leggenda? Mi sono sforzato di trattarlo come un avversario qualsiasi" , ha dichiarato l'attuale numero 46 del mondo. "Però poi entri in campo, vedi che il pubblico è tutto per lui e la sua presenza la senti eccome.

Devi essere bravo a dimenticartene in fretta e a pensare solo a quello che devi fare tu. Negli ultimi due set ci sono riuscito anche se li ho persi. Davis? Io sono a disposizione del capitano, decide lui. Se sceglie me mi farò trovare pronto.

Sto lavorando molto sul rovescio, sulle aperture, sull’alternanza delle rotazioni e ora riesco ad essere più incisivo e a non perdere campo. A questi livelli è fondamentale. Sto puntando molto anche sulla preparazione atletica, che deve essere adeguata ai livelli richiesti oggi dal tennis”.

Sonego si è infine soffermato sul suo rapporto con Gipo Arbino e con Torino. "Da piccolo non ero forte, anzi. Sono molto legato alla mia città e ci torno sempre volentieri tra un torneo e l’altro. Lì ho il mio gruppo storico di amici e quando sono a casa esco sempre con loro"