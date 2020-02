Emilio Solfrizzi: "Vi spiego perché porto Roger Federer a teatro"

L’impatto di Roger Federer è stato evidente anche al di fuori del tennis. Il fenomeno svizzero è considerato uno straordinario esempio di longevità, essendo riuscito a rimanere competitivo a dispetto dell’inesorabile scorrere dell’età.

A cavallo tra il 2017 e il 2018, l’elvetico ha conquistato altri tre Slam ed è anche tornato in vetta al ranking mondiale contro ogni aspettativa. A quasi 39 anni, l’ex numero 1 del mondo ha deciso di sottoporsi ad un intervento al ginocchio destro per risolvere un infortunio che lo aveva condizionato nelle ultime uscite.

Il 20 volte campione Slam salterà dunque i tornei di Dubai, Indian Wells, Miami e il Roland Garros, oltre all’esibizione con Alexander Zverev a Bogotà. Il suo ritorno dovrebbe avere luogo quest’estate sull’erba di Halle.

L’attore e comico italiano Emilio Solfrizzi ha portato in scena lo spettacolo teatrale ‘Roger’, in cui si immagina una tragicomica partita tra un generico numero 2 e il più grande di sempre, vale a dire Federer.

“Roger è un inno al talento di un grande campione, dove io sono il Numero 2, in cui chiunque può riconoscersi, perché racconta dell’uomo che gioca la sua partita sapendo anche di perderla, ma non rinuncia comunque a scendere in campo” – ha raccontato Solfrizzi in un’intervista a Leggo.