Binaghi: "Siamo dietro soltanto alla Spagna di Nadal e alla Svizzera di Federer"

Il 6 e il 7 marzo l’Italia sfiderà la Corea del Sud per un posto alla Fase Finale della Coppa Davis 2020. Corrado Barazzutti ha deciso di convocare per l’importante turno di qualificazione Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Simone Bolelli.

In attesa di vedere la squadra azzurra in azione, Angelo Binaghi ha presentato l’evento presso Villa Devoto, sede istituzionale della Presidenza della Regione Sardegna. Ecco le parole raccolte dal sito ufficiale della FIT.

"Ieri il Ministro dello Sport, Spadafora, ha presentato insieme al Presidente del Coni i numeri dello sport italiano relativi all’anno passato. Per la prima volta nella storia, i dati dicono che subito dietro il calcio c’è il tennis, diventato quindi non solo una disciplina vincente nel settore maschile, ma uno sport a larghissima diffusione insieme alla pallavolo.

Il tennis ormai in Italia è uno sport tra i primissimi in assoluto. Avere quindi il tennis qui a Cagliari in una fase storica vincente dopo un 2019 indimenticabile e per di più in un incontro decisivo di qualificazione per il campionato del mondo, è qualcosa di straordinario.

Potremmo dire un evento irripetibile a breve, visto che la formula è cambiata e non consente di avere diversi turni, quindi varie possibilità di giocare in casa. Difficile ripetere un evento di tale portata, perché soprattutto l’Italia oggi ha una formazione fortissima.

Se guardiamo la somma delle classifiche dei primi due giocatori da schierare in Davis, siamo dietro soltanto alla Spagna di Rafael Nadal e alla Svizzera di Roger Federer, poi ci siamo noi con Matteo Berrettini e Fognini. Non siamo nelle prime quattro e non abbiamo l’accesso diretto a Madrid soltanto perché l’anno scorso i giocatori hanno avuto una stagione talmente positiva e intensa da arrivare alle Finals in Spagna in condizioni fisiche precarie, tra l’altro senza essere ancora teste di serie.

Purtroppo per l’Italia, ma per fortuna per la nostra terra abbiamo perso ed ora abbiamo la possibilità credo irripetibile di giocare un incontro cosi importante a Cagliari”