Marcelo Rios è entusiasta delle parole di elogio ricevute da Roger Federer

L'ex campione cileno Marcelo Rios ha utilizzato parole al miele per Roger Federer nel corso di un'intervista a La Tercera. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Federer è un giocatore di tennis perfetto.

Che motivazione avrebbe per vincere ancora a questa eta'? Eppure lui lo fa .. Mi tolgo il cappello davanti a lui, io al suo posto mi sarei ritirato già da 10 anni. Federer ha detto che io sono uno dei migliori e questo per me vale più della Hall of Fame, una cosa che non mi interessa affatto.

Questa è la Hall of Fame, la Federer Hall, cioè che il miglior giocatore della storia dica diverse parole di elogio su di me, vale molto più di qualsiasi premio. In generale sono soddisfatto di essere stato un giocatore di tennis"

Rios ha anche parlato del gran lavoro di Nicolas Massu' con Dominic Thiem: "Nicolas è stato fortunato perché sta allenando un vero top. D'ora in poi lui non allenerà il numero 100, ma solo Top perché grazie a questa esperienza viene considerato un buon tecnico.

È un po' come quando Pellegrini allenò il Real Madrid. A Nico piace svolgere questo lavoro, piace allenarsi e viaggiare per 10 ore, può anche permetterselo visto che è single e non deve dare conto a nessuno. Spero che rimanga con Thiem e lo aiuti a vincere un Grande Slam ed essere numero 1 al mondo"