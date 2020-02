Federer-Nadal, nuovo record di pubblico per una gara di tennis: i dettagli

In uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo tennistico e dell'intero panorama sportivo, si sono affrontati a Città del Capo in Sudafrica Roger Federer e Rafael Nadal. Questa gara esibizione ha visto trionfare in 3 set combattuti il campione svizzero, ma come più volte spiegato da entrambi questo incontro andava oltre il semplice tennis.

Lo scorso Novembre si sono affrontati in Messico Roger Federer e Alexander Zverev: i due, presenti durante la tournée dello svizzero, hanno giocato nell'Arena di Plaza de Toros dinanzi a 42517 spettatori. La sfida di ieri ha visto però il nuovo record di spettatori per un singolo incontro di tennis.

In Sudafrica i due hanno assistito al match 51'954 spettatori stabilendo un nuovo record mondiale. Il ricavato dell'incontro è stato dato in beneficenza ed utilizzato per la Roger Federer Foundation. Da questa sfida sono stato ricavati ben 3,5 milioni di dollari.

Federer ha vinto la gara con il risultato di 6-4;3-6;6-3 mantenendo intatto il suo record in "Match For Africa" che lo ha visto vincere in precedenza su Stanislav Wawrinka, Andy Murray, John Isner e Jack Sock.