Pat Cash: "Credo che Federer possa ancora vincere un titolo del Grande Slam"

Nel corso di un'intervista alla BBC l'ex tennista Pat Cash ha parlato delle possibilità di Roger Federer di vincere un altro torneo dello Slam ed arrivare così a quota 21: "Nonostante l'età, Roger Federer ha ancora l'opportunità di vincere un altro titolo dello Slam, in particolare dico nel torneo di Wimbledon.

Sull'erba Federer è ancora uno dei migliori in circolazione e io credo lui possa farcela" Sono passati giusto due anni dalla vittoria di Federer all'Australian Open e da allora sono in tanti a chiedersi se Roger Federer vincerà un altro titolo del Grande Slam.

Intanto Novak Djokovic e Rafael Nadal avanzano e sono sempre più vicini allo svizzero nella corsa a chi vincerà più titoli del Grande Slam. Nell'ultimo Australian Open Federer è stato eliminato in semifinale, battuto dal numero 1 al mondo Novak Djokovic: il campione svizzero ha avuto dei problemi all'inguine nel corso del torneo e la sua partecipazione alla semifinale è stata addirittura in bilico.

Ora lo svizzero è impegnato in questi giorni in una gara esibizione in Sudafrica, esattamente a Città del Capo dove affronterà il rivale di sempre Rafael Nadal.