Cori Gauff entusiasta in conferenza dopo i complimenti di Roger Federer

Cori Gauff rappresenta sicuramente una delle maggiori sorprese di questo Australian Open 2020. La quindicenne americana si è qualificata per gli Ottavi di Finale nonostante un percorso tutt'altro che agevole che l'ha vista eliminare prima l'esperta connazionale Venus Williams e poi la campionessa in carica, la giapponese Naomi Osaka Sono tanti gli addetti ai lavori che si sono favorevolmente espressi per la talentuosa americana ed anche lo svizzero Roger Federer elogiò in tempi recenti la tennista.

In conferenza stampa Cori Gauff è tornata su questi complimenti: "È incredibile che una persona come Roger si congratuli con me per il mio gioco ed i miei successi. Già al Roland Garros juniores di qualche anno fa si è congratulato con me per la vittoria e io non lo dimenticherò mai.

Anche dopo questa vittoria lui è stato il terzo a congratularsi con me ed è fantastico perché è uno dei miei idoli" La Gauff è attualmente numero 78 al mondo, classifica destinata a migliorare al termine di questo torneo: difatti la giovane americana ha eguagliato (al momento) il suo miglior risultato in un torneo del Grande Slam, ovvero gli Ottavi di Finale raggiunti nell'ultima edizione di Wimbledon.