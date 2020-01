Roger Federer si appresta a lasciare definitivamente la Nike

Roger Federer si appresta a lasciare definitivamente il marchio Nike. A sganciare questa "bomba" è il Corriere della sera che rivela di come il tennista svizzero, dopo il passaggio al marchio di abbigliamento Uniqlo, ora vuole tagliare definitivamente ogni rapporto con l'azienda americana.

Federer non indosserebbe più le scarpe della Nike, ma utilizzerebbe quelle della On, azienda svizzera sulla quale Federer ha investito detenendo così una quota; inoltre Federer è il principale testimonial di questo "giovane" marchio.

Da capire i tempi di addio dalla Nike, che, al momento possiede anche i diritti sul marchio RF legato al campione svizzero. Federer è arrivato in questi giorni in Australia dove debutterà direttamente all'Australian Open: l'attuale numero 3 al mondo non ha partecipato sinora a nessun match nel 2020 e giocherà il suo primo match nel primo Slam dell'anno.

C'è tanta attesa per il fuoriclasse con i fan che, dopo l'ultima tournée sudamericana di Roger, sono pronti a riabbracciare il suo talento. Federer, assieme a Rafael Nadal ed al campione uscente nonché neo vincitore dell'Atp Cup Novak Djokovic, è considerato tra i principali favoriti per la vittoria finale della competizione.