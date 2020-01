Alex Corretja: "Murray è un giocatore speciale come Federer, Djokovic e Nadal"

Andy Murray sarà costretto a saltare gli Australian Open a causa dell’infortunio all’inguine procuratosi durante la Coppa Davis lo scorso novembre. In un’intervista a Reuters, Alex Corretja ha parlato proprio dell’ex numero uno del mondo.

“Murray è un giocatore speciale e proprio come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal non dovrebbe essere dimenticato” , ha spiegato lo spagnolo. “Se riuscirà a tornare in salute, potrà giocare di nuovo ai massimi livelli.

Ma sarà molto difficile per lui perché l’infortunio all’anca è stato davvero duro. Ha dato il 100% per 10-15 anni in Tour. Andy è un giocatore speciale come Roger, Novak e Rafa”. Proprio Murray aveva così parlato della sua assenza in Australia.

“Sfortunatamente ho avuto una ricaduta di recente e a scopo precauzionale ho bisogno di risolverla prima di tornare in campo. Ho lavorato duramente per ritornare a giocare a questi livelli e mi dispiace non poterlo fare.

Ero molto contento all’idea di tornare in Australia e dare il massimo, questa nazione mi ha sempre trasmesso delle emozioni incredibili. Forse è per questo che fa così male. A ogni modo ho veramente bisogno di risolvere il problema”.