Verdasco, 16 stagioni di fila con almeno 20 vittorie. Solo Federer meglio di lui

Il 2020 di Fernando Verdasco è iniziato nel migliore dei modi, visto che lo spagnolo ha liquidato il connazionale Pablo Andujar grazie allo score di 6-4 6-3 nel primo turno del Qatar ExxonMobil Open di Doha. “Sento davvero che questa è casa mia.

Quando mi sono trasferito qui nel 2016, è stato un enorme cambiamento. Ora mi trovo benissimo e sono felice di tornarci ogni anno. Ovviamente non è facile a causa di tutti i tornei che ci sono in giro per il mondo.

Ogni volta che ho un po’ di tempo, vengo a prendermi cura della mia casa. Non è semplice stare lontani da casa per un periodo così lungo” – ha raccontato il madrileno. Lo scorso anno Verdasco ha dimostrato una grandissima costanza, avendo raggiunto gli ottavi a Wimbledon e i quarti agli Internazionali BNL d’Italia.

Ha fatto registrare 26 vittorie durante l’arco della stagione. Si tratta della 16ma annata consecutiva in cui Fernando ha collezionato almeno 20 successi, soltanto Roger Federer vanta una striscia più lunga a quota 20.

“Spero di giocare a tennis ancora per qualche anno, ma so che la mia carriera finirà un giorno. Spero che in futuro, dopo essermi ritirato, potrò aiutare il Qatar a diventare ancora migliore” – ha concluso.