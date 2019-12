Federer icona di stile: è l'uomo più elegante del decennio secondo GQ

Un concentrato di classe ed eleganza. Dentro e fuori dal campo. Roger Federer, icona anche nel mondo della moda, è stato eletto dalla rivista GQ come uomo più elegante del decennio. In linea con i successi di tutta una carriera, il fenomeno svizzero non ha solo sbaragliato la concorrenza dei divi della musica e del cinema (Pharrel Williams, David Beckham, Ryan Gosling, LeBron James e.Justin Bieber) grazie ai voti dei fan ha superato nel "tabellone" il rapper A$AP Rocky, l’attore Jonah Hill, l’ex One Direction Harry Styles e Timothée Chalamet.

Protagonista del nuovo film di Woody Allen. Gli editori di GQ lo avevano presentato così: “Alcune delle persone inserite nella lista hanno costruito la loro reputazione sui red carpet, altri grazie alle foto dei paparazzi.

Roger Federer, d’altra parte, si candida ad essere l’uomo più elegante del decennio in maniera molto più semplice. Quando indossa i suoi completi bianchi a Wimbledon nessuno lo può eguagliare.

Non sono tanto i vestiti a fare la differenza, quanto la sua maniera rilassata e sicura di sé con la quale si muove in essi"

And the Most Stylish Man of the Decade, People's Choice Award, goes to ... @rogerfederer! 🏆 https://t.co/WJq5zdX3cX pic.twitter.com/qzOvBSigZP — GQ Magazine (@GQMagazine) 20 dicembre 2019

Photo Credit: GQ