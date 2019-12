Pennetta: “Il tennis? Molto più di un semplice lavoro per Federer e Nadal”

La brindisina Flavia Pennetta, trentotto anni il prossimo 25 febbraio, è senza dubbio una delle tenniste italiane più forti della storia: numero 6 del mondo nel 2015, vincitrice di 11 titoli WTA incluso il trionfo a New York di quattro anni fa, Flavia ha anche conquistato ben quattro edizioni della Fed Cup con i colori dell’Italia.

Tutto ciò senza dimenticare i suoi risultati anche nel doppio, specialità in cui la brindisina ha vinto gli Australian Open del 2011 e le WTA Finals dell’anno precedente, oltre alle due finali disputate agli Us Open nel 2005 e nel 2014.

Oggi, ritiratasi dal 2015 e divenuta nel frattempo moglie di Fabio Fognini e madre del piccolo Federico, ha parlato dei due campioni e rivali Roger Federer e Rafael Nadal: “Entrambi hanno qualcosa in più rispetto agli altri, amano il tennis.

Per loro, questo non è solo un lavoro, ma un’incredibile passione e ce lo dimostrano ogni volta che scendono in campo. Sanno riscattarsi dalle sconfitte e tornare più forti di prima perché sono i più forti mentalmente, hanno un’enorme dedizione per questo sport quando scendono in campo e dimostrano il loro amore per questa disciplina anche quando non stanno giocando”.

Flavia ha poi parlato del futuro del tennis italiano al femminile, piuttosto in crisi dopo la sua definitiva uscita di scena e quella di Roberta Vinci e Francesca Schiavone: “Adesso è un momento difficile, ma c’è bisogno di aiutare le giocatrici più giovani a crescere e per fare una cosa del genere c’è bisogno di tempo, pazienza e fatica.

Tra qualche anno, quando avrò una vita un po’ più ordinaria, mi piacerebbe lavorarci sopra”. L’ex top 10 ha infine ricordato il suo straordinario successo agli Us Open di quattro anni fa, quando sconfisse in finale una sorprendente Roberta Vinci, che nella partita precedente aveva avuto la meglio in rimonta di nientepopodimeno che Serena Williams: “E’ stata un’emozione incredibile che provo ancora oggi se torno a guardare le immagini di quel momento.

Allora non mi rendevo ancora conto dell’impresa che ero riuscita a realizzare. E’ come l’adrenalina prima del match, adesso la provo di nuovo quando assisto alle partite di mio marito Fabio, per esempio quando gioca in Coppa Davis per l’Italia”.