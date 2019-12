Roger Federer nel 2021 in Messico ad Acapulco o Los Cabos?

Raul Zurutuza, principale responsabile del mondo del tennis sudamericano ed organizzatore del grande match di esibizione di Città del Messico di qualche settimana fa tra Roger Federer ed Alexander Zverev, si è recentemente espresso sulla possibilità di veder ancora competere in territorio messicano l’ex numero uno ATP: “Lo vorremmo avere il prima possibile.

Dobbiamo vedere come sarà il suo calendario nelle prossime stagioni. Per esempio, giocherà le Olimpiadi. Ma il 2021 sembra un buon momento, bisogna essere pazienti, vedere gli orari, la città, il formato ed il luogo.

Potrebbe essere Acapulco oppure anche Los Cabos, ce ne occuperemo con calma. Sono state ore piuttosto intense”. Zurutuza è anche tornato a parlare da più vicino del super match tra Federer e Zverev nella Plaza de Toros messicana, dove si è registrato il record di spettatori: “Tutto ciò che abbiamo vissuto nella Plaza è stato emozionante.

Mi ha colpito la professionalità di Roger ed il modo con cui ci ha salutati. Quando è andato via ho visto la reazione del pubblico ed ho capito quanto è stato straordinario questo evento”. Federer, che nel 2021 avrà 40 anni, non ha fatto sapere nulla della sua programmazione tennistica oltre le prossime Olimpiadi di Tokyo, in modo forse da riservarsi così maggiore libertà di scelta e di decisione.