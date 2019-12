Miglior sportivo svizzero dell'anno, Roger Federer tra i nominati

Nonostante non sia arrivato il 21mo titolo Slam, il 2019 ha indubbiamente rappresentato per Roger Federer una grande stagione. I due Championship point sfumati a Wimbledon contro Novak Djokovic non inficiano infatti un anno contraddistinto da risultati strabilianti, considerando soprattutto l’età del campione svizzero.

Su tutti spicca l’aver raggiunto quota 100 titoli e il trionfo nel Masters 1000 di Miami, oltre al già citato secondo posto a Wimbledon e all’ottima prestazione a Londra, dove Federer ha estromesso lo stesso Djokovic.

Non è dunque un caso che il 20 volte campione Slam sia stato nominato per il premio di Miglior Atleta Svizzero dell’anno, che verrà assegnato nel corso della cerimonia ufficiale in programma il prossimo 15 dicembre.

Numero 3 del mondo, Federer ha conquistato quest’anno quattro titoli ATP, raggiungendo quota 10 trionfi sia a Halle che nella “sua” Basilea e portandosi a meno 6 dal record di tutti i tempi di Jimmy Connors.

In caso di successo, per Federer si tratterebbe dell’ottavo trionfo come miglior sportivo in patria, il primo dal 2017: il primo squillo risale addirittura al 2003, ben 16 anni fa. Il suo grande obiettivo per la prossima stagione sono le Olimpiadi di Tokyo, visto che la medaglia d’oro rappresenta uno dei pochi pezzi pregiati che ancora mancano al suo infinito palmares.



Photo Credit: Getty Images