Rosset:"Roger Federer felice come un bambino prima di andare in Sudamerica"

Nel corso di una recente intervista a RTS Sport, l’ex numero 9 del mondo Marc Rosset ha parlato delle esibizioni di Roger Federer in Sudamerica. Il fuoriclasse svizzero è stato accompagnato nel tour da Alexander Zverev, che ha sostituito l’infortunato Juan Martin del Potro a Buenos Aires.

“Roger mi ha inviato alcune foto di ciò che ha visto in Sudamerica. È incredibile. Già prima di andare lì, mi aveva mostrato alcune immagini dei luoghi in cui avrebbe giocato e gli brillavano gli occhi.

Sembrava un bambino, felice e al tempo stesso impaziente. Ho sentito alcuni detrattori sostenere che ci vada soltanto per soldi o che non dovrebbe andarci per via della situazione politica in questi Paesi. Sono tutte stupidaggini!

Se iniziamo a mescolare lo sport con la politica, non bisognerebbe andare nemmeno alle Olimpiadi di Pechino o ai Mondiali di calcio del 2022. Federer ci va per far divertire i fan. È come una rockstar, va oltre lo sport” – ha dichiarato Rosset, prima di soffermarsi sul nuovo format della Coppa Davis.

“Certo che sto guardando cosa sta succedendo. Vedo alcune squadre che si rifiutano di giocare il doppio perché sono già qualificate o perché è troppo tardi la sera, il che è davvero scioccante" - ha concluso.