Becker: "Federer e Djokovic hanno disputato la miglior partita del 2019"

Durante una lunga intervista concessa alla BBC, è stato chiesto all’ex numero 1 del mondo Boris Becker quale sia stata la miglior partita del 2019. Il tedesco non ha avuto alcuna esitazione al momento di rispondere: “Senza ombra di dubbio la finale di Wimbledon tra Roger Federer e Novak Djokovic.

Due giocatori al vertice del loro sport, che hanno dato il massimo dandosi battaglia fino al quinto set”. Il sei volte campione Slam ritiene che il serbo abbia tutte le carte in regola per confermare il titolo nella prossima edizione: “I Next Gen dispongono di tanta potenza e colpiscono più forte rispetto ai veterani, ma non sottovaluterei mai il campione in carica.

Dirò Novak”. Tim Henman si è invece soffermato sugli Australian Open 2020: “Il favorito è sempre Djokovic. Ha abbastanza tempo per riposare e recuperare le energie, sarà l’uomo da battere.

In generale, il 2019 è stato un anno brillante. La classifica non mente. Per Nadal finire la stagione al numero 1 – il più anziano di sempre a riuscirci – è un traguardo incredibile”. È la quinta volta nella sua carriera che il maiorchino chiude l’annata in vetta al ranking ATP, eguagliando così Federer e Djokovic. Ricordiamo inoltre che lo spagnolo e lo svizzero sono separati da una sola lunghezza alla voce Slam conquistati.