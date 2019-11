Roger Federer: "Non ho guardie del corpo nella mia vita privata"

Roger Federer ha parlato della sua vita fuori dal campo in un'intervista a W Radio Colombia. Il numero tre del mondo è contento del tempo che passa con la sua famiglia: "Vivere in Svizzera non è così male.

Vivo tra le montagne e non ci sono molte persone attorno. Ci sono tanti alberi e laghi. Le persone rispettano la tua privacy. Ovviamente andare in città potrebbe non essere la scelta più intelligente perchè se una persona ti riconosce poi tutti vengono da te.

Ma riesco ad avere una vita normale, non ho guardie del corpo in Svizzera o nella mia vita privata, guido da solo e ho tanta libertà. Ovviamente quando sono coi miei figli mi guardo sempre intorno ma non mi lamento della fama che ho.

Sono contento per tutto quello che ho realizzato e mi piace trascorrere del tempo con la mia famiglia e il mio gruppo di amici. Non sento di essere super famoso" Alla domanda se vincere le Olimpiadi di Tokyo sia la sua priorità il prossimo anno, ha risposto: "E' una delle primissime.

Non so se sceglierei una medaglia d'oro olimpica rispetto a Wimbledon, ma sono entusiasta di tornare ai Giochi. Ho saltato Rio per problemi fisici e in questa competizione ho vissuto tanti bei momenti come fare da portabandiera due volte, vincere l'oro in doppio con Stan Wawrinka a Pechino, la medaglia d'argento a Londra e a Sydney 2000 ho anche conosciuto mia moglie"