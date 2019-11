"Clijsters ispirata da Roger Federer per tornare a giocare" - Judy Murray

In un'intervista a Tennishead la madre di Andy Murray, Judy, ha parlato del ritorno dell'ex numero uno del mondo Kim Clijsters alle competizioni, previsto per il gennaio 2020. "Guardando a ciò che hanno fatto Serena e Venus Williams e il livello a cui stanno ancora giocando amando al massimo questo sport, possiamo dire che ogni cosa è possibile.

Se sei in salute, in forma e hai passione per ciò che fai, allora non c'è motivo per non avere fiduciario nei tuoi mezzi. Ho letto che quando è stato inaugurato il nuovo Campo 1 at Wimbledon, Venus Williams ha consigliato a Kim di tornare nel circuito visto che giocava molto bene.

È un grande impegno con tre bambini e un'accademia" Parlando ancora di Clijsters, Judy ha aggiunto: "È rimasta nel tennis anche dopo il suo ritiro e tutti gli occhi saranno puntati su di lei per vedere ciò che farà.

Sa cosa significa vincere degli Slam e sicuramente la passione è il motivo per cui sta tornando. Guardate ciò che fa Roger Federer a 38 anni, qualcosa di incredibile. Con tutti i progressi nella scienza e nella medicina, la salute dei giocatori è in netto miglioramento rispetto a 15-20 anni fa"