Piqué: “Roger Federer percepisce la Davis come un affronto alla Laver Cup”

Si avvicinano sempre di più le Finali di Coppa Davis di Madrid, al via dal prossimo lunedì 18 novembre. L’Italia capitanata da Corrado Barazzutti, in particolare, è stata sorteggiata nel Gruppo F e se la dovrà vedere pertanto con la testa di serie numero 6, gli Stati Uniti, e con il Canada.

Gerard Piqué, difensore del Barcelona Futbol Club e ideatore del nuovo formato di Coppa Davis, ha affermato: “Seguo il tennis fin dalla mia infanzia ed è uno dei miei sport preferiti. Questa competizione centenaria da molto tempo ormai non aveva più l’impatto di cui invece aveva bisogno.

Quando il tuo Paese veniva eliminato, le persone se ne disinteressavano e i giocatori non potevano permettersi di viaggiare così tanto e di competere in quattro settimane diverse all’anno. Ho deciso quindi cambiare e ci sono riuscito, nonostante un sacco di persone mi avessero detto che sarebbe stato impossibile.

Ho convinto David Haggerty, presidente dell’ITF e ho parlato con Rafa per illustrargli il progetto. Sarà una settimana di follia per Madrid, con i migliori giocatori del mondo affrontarsi nella stessa città e con migliaia di appassionati”.

Piqué è anche tornato a parlare degli accordi che avrebbe voluto stipulare con Roger Federer, il grande assente dell’evento, che nelle scorse settimane ha detto di non conoscere personalmente il calciatore spagnolo e di non avere dunque niente in sospeso con lui: “E’ un grande giocatore”, ha detto Piqué, “considerato da molti come il più forte della storia.

Non so se giocherà mai questa competizione, ma noi faremo tutto il possibile perché questo accada. In caso contrario, sono comunque felice di coloro che hanno mostrato interesse ed impegno. Abbiamo la competizione che sognavamo.

Ho sempre seguito con attenzione la procedura per mettermi in contatto con Federer. Prima ho parlato con il suo agente e gli ho rivelato la possibilità di invitare la Svizzera se avesse voluto partecipare. Gli abbiamo anche scritto una lettera formale, è per questo che le sue parole mi hanno sorpreso quando ha detto che non aveva niente a che fare e niente da dire con me”.

Piqué, in ogni caso, crede di conoscere il motivo della mancanza di interesse di Federer nel prendere parte all’evento ITF, da lui anche vinto con Stan Wawrinka nel 2014: “La mia sensazione è che, avendo la Laver Cup a settembre, sia lui che il suo entourage percepiscano la Coppa Davis come se fosse in competizione contro di loro”.