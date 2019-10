Wilander: "Federer vs Nadal è la più grande rivalità di sempre"

In un’intervista su Eurosport, il sette volte campione Slam Mats Wilander ha elogiato la rivalità tra Roger Federer e Rafael Nadal. Negli ultimi quattro anni, il fenomeno svizzero ha parzialmente rovesciato l’inerzia degli head-to-head con lo spagnolo aggiudicandosi sei degli ultimi sette confronti diretti.

“È incredibile. I due più grandi giocatori di tutti i tempi si sono ritrovati nella stessa epoca. Sono molto diversi. È la più grande rivalità di sempre, quella che non vediamo l’ora di guardare” – ha dichiarato l’ex campione svedese.

Lo stesso Roger ha ammesso di non credere che siano passati ben due decenni dal suo esordio nel circuito professionistico: “Sento che questi 20 anni sono trascorsi così velocemente. Quando affronto giocatori come Casper Ruud, mi rendo conto che non era quasi nato quando io sono entrato nel tour.

Nonostante i successi che ho ottenuto durante la mia carriera, sono una persona che vive sempre nel presente”. Il 20 volte campione Slam ha portato a casa tre titoli quest’anno, rispettivamente a Dubai, Miami e Halle.

L’ex numero 1 del mondo non è riuscito a cogliere il suo 20° Slam arrendendosi al fotofinish nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic, da molti considerata una delle più belle nella storia dei Championships.