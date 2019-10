Paes: "Roger Federer ha saputo reinventarsi per vincere altri Slam"

Roger Federer ha da poco annunciato la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, che andranno in scena dal 24 luglio al 9 agosto 2020 (due settimane dopo la fine di Wimbledon e tre prima degli US Open). Il fuoriclasse svizzero sarà ‘obbligato’ ad un autentico tour de force nei prossimi cinque mesi, complici anche le esibizioni in Sudamerica che lo terranno impegnato durante la off-season.

Nel corso di un evento a Mumbai per promuovere gli Australian Open, il veterano indiano Leander Paes ha elogiato il 38enne di Basilea: “Roger ha appena confermato che disputerà le Olimpiadi nel 2020. Penso che sia una notizia fantastica per gli appassionati perché ci si domanda sempre fino a quando continuerà”.

L’ex numero 1 del mondo, che compirà 39 anni l’anno prossimo, non ha mai vinto la medaglia d’oro in singolare e non era presente a Rio 2016 a causa di un infortunio al ginocchio. “È pazzesco il modo in cui è stato in grado di reinventarsi negli ultimi anni per vincere altri Slam.

È arrivato ad un solo punto dall’ennesimo titolo a Wimbledon. Non mi sorprenderei di vederlo arrivare sino in fondo agli Australian Open. Lavorerà molto duramente per questo obiettivo” – ha aggiunto Paes.