Piqué risponde a Roger Federer: “Problemi di comunicazione col suo agente?”

Gerard Piqué, calciatore del Futbol Club Barcelona e campione del mondo con la Spagna nel 2010, è il fondatore dell’azienda Kosmos promotrice del nuovo formato di Coppa Davis, la cui attuale edizione sta lentamente volgendo al termine con le finali della Caja Magica di Madrid che si fanno mano a mano più vicine.

Poche ore fa Piqué ha risposto ad una dichiarazione di Roger Federer in cui lo svizzero ha detto di non conoscere personalmente il calciatore iberico e di non essere quindi da lui coinvolto in alcun progetto circa un suo ipotetico rientro nella competizione internazionale a squadre: “Ci deve essere una cattiva comunicazione tra lui e il suo agente”, ha detto Piqué, “perché io ho parlato con loro, ci hanno detto che era aperto a partecipare, dopo averlo invitato ufficialmente … immagino che tra lui e il suo agente non ci sia molta comunicazione”.

Federer, dal canto suo, lo scorso giovedì dal torneo di Shanghai che lo vede attualmente impegnato ha in pratica negato il tutto: “Non l’ho mai incontrato, quindi non so su cosa dovremmo lavorare insieme”.

Piccole scintille quindi tra il calciatore spagnolo e Roger Federer, che non è in realtà mai stato un grande sostenitore del nuovo formato di Coppa Davis, tanto da preferire, quest’anno, di giocare al suo posto un tour di esibizioni in Sud America.