Costa: "Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic sono geniali"

Nel corso di una recente intervista a W Radio, l’ex numero 2 del mondo Albert Costa ha espresso il suo giudizio sul connazionale Rafael Nadal. Il direttore della nuova Coppa Davis dovrebbe poter contare sulla presenza del 19 volte campione Slam, che però non ha ancora sciolto le riserve a causa di un’infiammazione al polso.

“È un giocatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. È un esempio per tutti i giovani che amano questo sport. Continua a lottare, cerca sempre di migliorare, il che è fantastico. Tre geni del tennis hanno giocato nella stessa epoca e si sono aggiudicati tutti i tornei più importanti.

È un periodo d’oro, bisognerebbe soltanto divertirsi e apprezzarlo” – ha spiegato Costa riferendosi anche a Roger Federer e Novak Djokovic. Sul futuro del tennis iberico, Albert ha aggiunto: “Lo vedo bene.

Ci sono giocatori come Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista-Agut, Jaume Munar e ragazzi più giovani come Nikola Kuhn e Alejandro Davidovich Fokina. La prossima generazione è promettente e il futuro è garantito”.

Ricordando il suo trionfo al Roland Garros nel 2003, Costa ha dichiarato: “Ricordo molte cose, soprattutto la pressione di dover coronare un sogno. Per me, vincere il Roland Garros è stato un sogno diventato realtà. Quando vinci un torneo del genere, è una sensazione che ti rimane per sempre”.