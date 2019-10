Medvedev vuole riscattare la sconfitta con Federer a Shanghai nel 2018

Daniil Medvedev è volato nella sua città natale, Mosca, prima di recarsi a Shanghai per disputare il penultimo Masters 1000 della stagione. Il numero 4 del mondo è la grande rivelazione del 2019, essendo reduce da una straordinaria tournée nordamericana e dal titolo vinto in casa a San Pietroburgo.

“Sono stanco, ma è bello giocare di nuovo a Shanghai, adoro la città e il torneo e spero che sarà una settimana fantastica” – ha dichiarato il russo, ancora visibilmente provato dopo le numerose ore di volo.

Il giovane moscovita uscì di scena al secondo turno lo scorso anno per mano di Roger Federer. Quest’anno ha intenzione di andare lontano: “È stata un’ottima stagione, ma ogni torneo fa storia a sé, quindi mi voglio abituare al jet lag e alle condizioni di gioco.

Spero che andrà tutto per il verso giusto”. Il finalista degli US Open ha dimostrato di possedere la stoffa giusta per insidiare il dominio dei Big 3, ma il carattere indomito di Rafael Nadal gli ha impedito di conquistare il suo primo Slam a Flushing Meadows.

A Shanghai Medvedev usufruirà di un bye al primo turno, mentre al secondo round attende il vincente del match tra Gilles Simon e un qualificato.