Auger-Aliassime: "Il livello dei Big Three sembra irraggiungibile ora"

Felix Auger-Aliassime è sicuramente uno dei giovani tennisti più interessanti del circuito ATP. Il canadese ha compiuto 19 anni lo scorso 8 agosto ed ha parlato di Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal in una recente intervista.

“Non credo che alla mia età Federer, Djokovic e Nadal pensavano di vincere 19 o 20 titoli del Grande Slam” , ha dichiarato l’attuale numero venti del mondo. “Vedremo cosa mi riserverà il futuro.

Cerco di fare sempre il massimo in campo e quando mi alleno, il mio obiettivo è diventare il miglior giocatore possibile. Se questo dovesse significare vincere tornei dello Slam, non potrei che essere felice. Ma al momento non posso saperlo e devo pensare solo a lavorare.

Il livello dei Big Three sembra irraggiungibile in questo momento, ma passo dopo passo un giorno potrei arrivarci”. Soffermandosi sul successo agli US Open della connazionale Bianca Andreescu, Auger-Aliassime ha aggiunto: “L’impresa di Bianca mi motiva molto.

Le ho inviato un messaggio per congratularmi con lei e ringraziarla per le emozioni regalate. Ha dimostrato a tutti noi giovani canadesi che è possibile raggiungere determinati risultati. Io e Denis Shapovalov siamo cresciuti con lei, ci incontravamo spesso nel circuito Junior e vederla vincere un torneo dello Slam è pazzesco.

È davvero una grande fonte d’ispirazione”. Auger-Aliassime ha infine parlato dei suoi obiettivi futuri. “Vorrei vincere il primo titolo della mia carriera. Ho raggiunto tre finali quest’anno ma non sono riuscito a trionfare. Spero che in questo finale di stagione arriverà la svolta. Per vincere dovrò giocare bene”.