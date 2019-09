Federer: "Mia moglie e mia madre cucinano davvero bene, mentre io ..."

Una delle chiavi del successo e della longevità di Roger Federer è sicuramente la famiglia. Il campione svizzero ama passare del tempo con i propri figli e con la moglie Mirka e spesso viaggia con loro anche durante i tornei.

In una recente intervista, il venti volte campione Slam ha parlato della sua alimentazione e del suo talento in cucina. “Quando sono in un buon ristorante mangio praticamente tutto. Provo le cose più folli, come i ricci di mare accompagnati da una bella salsa”.

A Federer è stato poi chiesto se avesse mai cucinato da solo la pasta. “Si, ci ho provato. È stato molto tempo fa e non ha funzionato. Non sono così bravo a cucinare, ecco perché sono sempre felice quando mia moglie e mia madre sono con me.

Loro cucinano davvero bene. Io preferisco prendermi cura dei bambini e sistemarli per essere pronti a mangiare. A volte anche le mie bambine cucinano e sanno farlo anche molto bene. A New York mi hanno preparato il porridge, ma hanno bruciato la padella e mia moglie non ha trovato tutto ciò così divertente.

Cosa mangio prima di una partita? Di solito, insalata e pasta. Fino ad ora questa dieta ha funzionato bene. L’ho fatto per tutta la mia carriera. Mia madre mi ha sempre consigliato di mangiare molte verdure e non ho mai avuto problemi”.

Ricordando i primi anni della sua carriera, Federer ha concluso: “Non credevo che i media mi avrebbero dedicato tutta questa attenzione. Quando sono diventato il numero uno del mondo, i giornalisti hanno iniziato a farmi delle domande sul mio diritto e poi improvvisamente anche sulla politica.

Ed io ho pensato: ‘Cosa? Sono un tennista. A chi importa della mia opinione sulla politica? ‘ “.