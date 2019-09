Djokovic: "Io e Nadal abbiamo percorsi diversi da quello di Federer"

Dopo l’infortunio alla spalla e il conseguente ritiro agli ottavi di finale degli US Open, Novak Djokovic è tornato ad allenarsi nella sua Accademia di Belgrado. Parlando dei suoi obiettivi futuri e dell’ultima parte della stagione, il campione serbo ha dichiarato: “Ognuno segue la propria strada, non sono influenzato dal record di titoli Slam o dalla prima posizione del ranking.

Ho sempre pensato al mio singolo percorso, so che anche Rafael Nadal ha una mentalità simile. Fa del suo meglio per battere tutti i record, proprio come me. Naturalmente, Roger Federer è il migliore sotto questo punto di vista con i suoi 20 titoli del Grande Slam.

Dall’altro lato, sia io che Rafa abbiamo percorsi diversi da quelli di Roger. Andiamo d’accordo dentro e fuori dal campo, c’è molto rispetto. Il giocatore migliore vince le partite. Ho molti punti da difendere fino alla fine dell’anno, ma la mia priorità resta quella di essere sano ed in salute per poter giocare e continuare a divertirmi.

Non so quali risultati otterrò, non è nelle mie mani la risposta”. Soffermandosi sulla possibilità di aggiungere un torneo tra Vienna e Basilea alla sua programmazione, Djokovic ha poi spiegato: “Per adesso non lo farò.

In Asia ho sempre giocato bene. Se tutto procede come previsto, non avrò bisogno di aggiungere altri tornei. Vedremo come andranno le cose. Ritiro agli US Open? È stato molto frustrante. Ovviamente non è il mio primo infortunio e non sono l’unico giocatore ad avere problemi.

Non è mai facile ritirarsi da uno degli eventi sportivi più importanti del mondo”. Djokovic potrebbe tornare in campo al torneo ATP di Tokyo, che si disputerà dal 30 settembre al 6 ottobre.