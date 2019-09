Roger Federer: "Io e Nadal non siamo migliori amici. Ma c'è tanto rispetto"

In un'intervista a TVA Sports Roger Federer ha parlato del suo rapporto con Rafael Nadal. "Ci capiamo molto bene. Ciò che mi piace di Rafa è quanto sia aperto e onesto con gli altri. Ci rispettiamo moltissimo.

Siamo migliori amici? Non credo. Abbiamo entrambi amici migliori. Ma il rispetto è la prima cosa. Quando siamo in campo, diventiamo rivali" Poi sul forfait di Nadal alla Laver Cup domenica: "Mi ha raccontato tutti i problemi avuti recentemente alla mano.

Domenica mattina sono stato il primo a sapere che non avrebbe giocato ed era triste e deluso. Gli ho detto che da parte mia c'era massima comprensione e la squadra ha altri grandi giocatori" Il mancato doppio di Federer e Nadal è stato un piccolo neo in un grandissimo evento capace di accogliere alla Palexpo Arena di Ginevra 100.000 persone.

Non solo infatti le quasi 60.000 dei tre giorni della competizione, ma anche molte altre giovedì quando c'è stato il tutto esaurito per vedere i top player allenarsi. Il vice-capitano del Team Mondo Patrick McEnroe ha elogiato la Laver Cup e ha criticato gli altri eventi: "I tornei piccoli, non solo in America ma nel mondo, fanno fatica.

Nei 250 ma anche nei 500, a volte ci sono dieci persone sugli spalti. Alla Laver Cup gli spettatori si sentono coinvolti"