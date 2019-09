Thiem: "È bello essere in squadra con Roger Federer e Rafael Nadal"

Dominic Thiem ha vinto il suo match d’esordio alla Laver Cup al super tie-break finale contro Denis Shapovalov. Il tennista austriaco si sente davvero onorato di poter far parte del Team Europe ed essere compagno di squadra di Roger Federer e Rafael Nadal.

“È un evento molto speciale” , ha dichiarato l’attuale numero cinque del mondo. “Adoro la Laver Cup. Il pubblico fa sentire il suo calore in ogni singolo match, sono felice di essere tornato. È bello, perché tutto l’anno giochiamo solo per noi stessi; qui invece giochi in squadra con dei campioni incredibili.

È bello essere in squadra con loro e non contro di loro. Ci aiutiamo a vicenda per il nostro continente e per vincere la Laver Cup. Chi mi ha sorpreso di più dal punto di vista della personalità? Beh, voglio dire, sono in Tour da circa sei anni e conosco molto bene questi ragazzi.

Non c’è una vera sorpresa, abbiamo tutti un bel rapporto. Ovviamente, in queste situazioni passi più tempo con loro. Ma non ci sono state sorprese, sono tutti divertenti e carini”. Shapovalov, che ha perso i suoi primi due match alla Laver Cup, ha invece spiegato: “Giochiamo contro i tennisti più forti del mondo, il Team Europe è incredibile. Sarà una sfida difficile, ma lavorare per fare del nostro meglio”.