Costa sul primato Slam: " Djokovic e Nadal possono superare Federer"

In un’intervista a Tennis World USA, l’ex numero sei del mondo Albert Costa ha espresso il proprio pensiero sull’introduzione della Laver Cup nel calendario ufficiale del Tour ATP. “Per tornei come San Pietroburgo e Metz è penalizzante” , ha dichiarato lo spagnolo.

“La Laver Cup ha molti soldi ed è un grande evento, un rivale difficile da battere. Roger Federer ha molto potere ed ha convinto l’ATP ad introdurre questo cambiamento”. Il torneo di San Pietroburgo ha visto il ritiro di campioni come Stan Wawrinka e Tomas Berdych questa settimana.

Mentre la Laver Cup potrà contare su Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini, Nick Kyrgios, John Isner e molti altri giocatori amati dagli appassionati. Albert Costa ha poi parlato del momento negativo di Zverev e della lotta al primato Slam tra Federer, Novak Djokovic e Nadal.

“Non conosco i motivi per cui Zverev non stia dando il massimo, sono cose personali. L’anno scorso ha fatto molto bene, quest’anno no. È un grande giocatore che non sta ottenendo i risultati sperati, ma sono sicuro che in futuro riuscirà a vincere.

Primato Slam? Djokovic e Nadal hanno la possibilità di superare Federer. Novak è il ragazzo più giovane e può vincere ancora tanti Slam. Ma anche Rafa ha moltissime possibilità”.