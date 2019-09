Federer sorprende un ristoratore italiano: "Roger persona straordinaria"

Il primo giorno di Roger Federer a Ginevra prima della Laver Cup è stato domenica, quando prima di alloggiare nell'hotel del torneo ha cenato con i suoi cari in uno dei ristoranti più rinomati del posto, 'Luigia Le Meilleur de l'Italie'

Una sorpresa a ciel sereno per il proprietario Enrico Coppola, che ha raccontato - senza voler esplicitamente rivelare troppi dettagli - l'inaspettato momento in un'intervista esclusiva a Tennis World Italia. Federer, precisa il gestore, ha pagato regolarmente il conto nonostante la foto scattata insieme che sul profilo Instagram del ristorante ha raccolto più di 2.000 like.

"Perché non dovrebbe?", ha chiesto, prima di aggiungere: "Abbiamo degli amici in comune ma non ne sapevamo nulla. È arrivato con la famiglia, la moglie e i figli. È una persona straordinaria con dei modi straordinari.

È una leggenda dello sport. Siamo stati super orgogliosi e onorati di ricevere i suoi complimenti per il menu da noi offerto. Speriamo che venga a ritrovarci presto. Il suo amore per l'Italia è risaputo e ha anche detto che crede che gli italiani rappresentino al meglio il proprio Paese all'estero"

Che reazione hanno avuto invece i clienti presenti quando hanno visto il 20 volte campione Slam a un passo da loro? "Gli svizzeri sono sempre riservati ma ovviamente gli hanno chiesto delle foto e lui si è mostrato molto disponibile nei loro confronti"

A luglio in quel di Cagliari, Sardegna, anche Rafael Nadal aveva "scioccato" i proprietari di un ristorante della zona andando lì con alcuni amici.