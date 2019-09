Cilic ricorda la vittoria agli Us Open 2014 e quel match con Federer...

Marin Cilic ricorda il titolo sorprendentemente vinto agli Us Open del 2014 sul sito Atp: "Non riesco a credere che siano già passati cinque anni. Il tempo vola quando ti diverti e quando sei in tour a caccia dei tuoi sogni ", ha detto il croato.

"Vincere l' Us Open è stato un sogno diventato realtà...Ho giocato la mia prima partita sull' Arthur Ashe Stadium [nei quarti di finale contro Tomas Berdych] e ho giocato nella miglior forma della mia vita.

Ho battuto prima Berdych, poi Roger in semifinale e Nishikori in finale e mi sono divertito moltissimo in campo, ho giocato tremendamente bene e mi sono goduto ogni singolo momento ”. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray avevano partecipato a tutte le finali del Grande Slam dagli Australian Open del 2005 prima di quell'insolita finale.

E sembrava che la serie potesse continuare con Federer e Djokovic nettamente favoriti nelle semifinali rispettivamente contro Cilic e Nishikori. Ma dopo la sorpresa giapponese, arrivò la superpartita del croato contro Federer sullo stadio di tennis più grande del mondo: “Penso che ti dia molta adrenalina, quella che cerchiamo sempre nel tennis.

È un'atmosfera elettrizzante con l'intero stadio che urla e si diverte nel vederti giocare a tennis, ama il gioco e ci dà un grande piacere di giocare. Quando sei lì a combattere, ti senti sicuramente apprezzato da tutte le persone e provi solo a giocare il meglio che puoi e quando sei pieno di adrenalina, penso che il miglior tennis venga fuori", ha raccontato Cilic, che è poi entrato nei dettagli di quel match: “Non è stato facile chiuderlo, devo dire.

La folla stava spingendo Roger, dandogli un po' di vento in più sulla schiena solo per raggiungermi...Ma sono rimasto calmo, ero estremamente composto. Mi sentivo in un certo senso solo nella mia zona, molto rilassato e sapevo cosa dovevo fare.

Ho giocato istintivamente, non sono stato preso dal panico, ho servito tremendamente bene. Questo è stato uno dei fattori chiave in realtà in tutto il mio gioco che mi ha permesso di essere un po 'più libero quando giocavo da dietro. Tutto è andato incredibilmente bene in campo "