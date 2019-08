Per il 14° anno consecutivo Roger Federer diventa il tennista più pagato

Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal continuano a dominare il circuito dopo anni di carriera e non solo in campo. Il magico trio è riuscito a conquistare 53 degli ultimi 63 Slam dal 2004 e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Questo dominio incontrastato ha prodotto ben 373 milioni di dollari di soli premi in carriera ed ha creato un abisso anche dal punto di vista economico fra i Big Three e gli altri giocatori. Ancora più dolci e consistenti sono i soldi che Federer, Djokovic e Nadal hanno guadagnato grazie agli sponsor e ai contratti stipulati con i tornei minori per la loro partecipazione.

Anche nel 2019( si contano i guadagni percepiti da giugno 2018 a giugno 2019), e per il quattordicesimo anno consecutivo, Federer è stato il tennista più pagato con 93,4 milioni di dollari ottenuti grazie ai montepremi, agli sponsor e ai contratti con i tornei.

Le sue collaborazioni con i vari sponsor non hanno eguali nel mondo dello sport, con una dozzina di partner che gli assicurano circa 60 milioni di dollari l’anno. Ovviamente, Federer ha guadagnato tutto ciò grazie al suo immenso talento, che ha permesso a tutto il mondo del tennis di crescere e continuare ad emozionare milioni di persone.

Dopo due anni complicati, Djokovic è invece riuscito a trovare la sua migliore forma e a conquistare quattro degli ultimi cinque Major disputati. Negli ultimi 12 mesi, Djokovic ha guadagnato 50,6 milioni di dollari, 30 dei quali grazie alla sua partnership con Lacoste, Head, ASICS, Seiko, NetJets e Ultimate Software.

Il serbo si è portato così alla seconda posizione nella speciale classifica dei tennisti più pagati del 2019. Gli altri tre tennisti a completare la top 5 sono Kei Nishikori( $ 37,3 milioni) , Nadal( $35 milioni) e Serena Williams( $ 29,2 milioni) .

I Big Three si contenderanno il titolo anche agli US Open, torneo che assicura 3,85 milioni di dollari al vincitore finale.