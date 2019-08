Roger Federer rivela come ha festeggiato il suo compleanno

Roger Federer è stato totalmente assente sui social network dalla finale di Wimbledon. Qualcuno si aspettava un post - anche breve - per ringraziare i tanti tifosi che lo hanno sostenuto nella sua caccia al ventunesimo titolo Slam.

Altri speravano che l'8 agosto, Roger avrebbe pubblicato delle foto per festeggiare virtualmente anche con i suoi followers il 38mo compleanno. Niente di tutto questo. Ma alla fine, parlando coi giornalisti al suo rientro nel circuito, Federer ha svelato come sono andati i festeggiamenti in una giornata così speciale per lui.

Se nel 2018 Mirka e i bambini avevano organizzato una festa in maschera a sorpresa, quest'anno è stato tutto ben organizzato: "Siamo andati in montagna, niente di speciale - ha detto Federer -. Mia moglie ha preparato una torta e ai miei figli è piaciuta tantissimo!

Abbiamo fatto una lunga camminata nei monti e poi nel pomeriggio si è aggiunto qualche amico" Cincinnati è uno dei tre Master 1000 prioritari nella programmazione dello svizzero oltre a Indian Wells e Shanghai: "A questo punto dela mia carriera gioco solo nei posti che mi piacciono.

Amo venire a Cincinnati, i tifosi sono passionali e l'organizzazione è perfetta", ha concluso il numero due del mondo.