Khachanov: "Federer è come un musicista, diverso da Djokovic e Nadal"

Karen Khachanov ha parlato delle qualità che rendono speciali Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il russo è riuscito a battere solo uno dei tre grandi campioni, ovvero Djokovic nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso anno.

“È difficile trovare una sola caratteristica che rende speciali le partite contro i Big Three. L’unica cosa che si può dire è che questi campioni giocano un tennis superbo. Possono essere battuti, ad esempio affrontare Djokovic e Nadal può essere più facile perché ti lasciano spesso l’iniziativa.

Federer è diverso, cerca di guadagnare il punto con pochi colpi e, soprattutto, non sai mai cosa farà. Ma penso che tutti e tre possano essere sconfitti. Dipende anche dalla tua personale prestazione. Considero Federer il giocatore più forte del mondo, non importa la sua posizione in classifica.

Roger è come un grande musicista, la sua longevità ed il suo stile in campo sono incredibili”. Nel frattempo, è stato chiesto a Taylor Fritz cosa si provasse ad affrontare campioni come Federer, Djokovic e Nadal.

““È molto strano giocare contro di loro perché li ho sempre visti vincere in televisione da piccolo. Ripenso ai precedenti match disputati contro di loro in modo normale, cercando di analizzare alcune situazioni che avrei potuto sfruttare a mio vantaggio. È davvero un’esperienza incredibile condividere il campo con loro”.