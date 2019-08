Nishikori: "Roger Federer e Novak Djokovic assenti? Non mi interessa"

Kei Nishikori ha parlato dell’assenza di Roger Federer e Novak Djokovic al Masters 1000 di Montreal in conferenza stampa. “Non mi interessa molto in realtà” , ha dichiarato il tennista giapponese. “Ovviamente per i fan non è il massimo.

Ma ci sono importanti giocatori come Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev o Stefanos Tsitsipas. Non sarà facile fare bene, ma proverò a fare del mio meglio”. Nishikori non ha mai vinto un evento Masters, ma spera di poter ottenere il prima possibile quello che sarebbe il successo più importante della sua carriera.

“Spero di poterlo vincere un giorno. È il mio sogno e continuerò a lavorare per trasformalo in realtà”. Parlando poi del sue recupero dopo i quarti di finale persi a Wimbledon contro Federer, l’attuale numero sei del mondo ha spiegato: “Mi sono preso del tempo per riposare e recuperare.

Mi sono allenato molto prima di Montreal e non vedo l’ora di giocare. Mi piace il Canada, i tifosi qui sono incredibili”. Nishikori ha raggiunto quattro finali Masters 1000 in carriera, ma non è mai riuscito ad imporsi ed ottenre il titolo. Il giapponese ha perso due volte contro Djokovic e due volte contro Nadal.