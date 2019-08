Valentino Rossi: "Io come Roger Federer, spinti da un'eterna passione"

In un'intervista al quotidiano svizzero Blick, Valentino Rossi ha parlato a tutto tondo di Roger Federer. Rossi spesso commenta i post dello svizzero su Instagram soprattutto dopo le grandi vittorie. "Roger è uno dei miei idoli - ha confessato il pilota MotoGP -.

E' da tanto tempo che vedo sue partite. Ci conosciamo, a volte ci scambiamo dei messaggi. Sono un po' più veccho di lui (40 anni contro quasi 38, ndr), ma anche lui non è più così giovane - ha detto ridendo -.

Nonostante questo, è ancora al top" Alla domanda se abbia visto la finale di Wimbledon persa da Federer contro Novak Djokovic, Rossi ha risposto: "Ovviamente. Anche molti miei amici sono tifosi di Roger, spesso vediamo le sue partite insieme.

Abbiamo urlato durante la finale! Perdere con due match point a favore è un gran peccato. Djokovic è come un muro, ma se parliamo di classe, Roger è ancora il più grande di tutti i tempi. E' bello vederlo giocare"

E ancora sulla longevità sua e dello svizzero: "Per me la passione è la cosa principale. Per Roger credo sia lo stesso. Siamo guidati da una grande passione, lui per il tennis, io per la moto. Ci sono atleti che giocano per soldi.

Altri perchè hanno talento. E altri come noi perchè continuiamo ad avere passione" Infine su quale celebrità sceglierebbe per andare a cena: "Chiamerei Federer. Abbiamo già avuto questo piacere nel 2006, ma è successo tanto tempo fa.

Non conosco Cristiano Ronaldo e Lionel Messi personalmente, anche se sarebbe interessante. Fuori dal mondo dello sport, preferirei una bella donna! Quando ero più giovane, amavo l'attrice Angelina Jolie. Ma ora è vecchia, come me (ride).

Quindi sceglierei Scarlett Johansson. Avere una bella donna accanto a me sarebbe meglio di avere Roger", ha concluso ancora una volta col sorriso Rossi, fidanzato con la 25enne Francesca Sofia Novello.