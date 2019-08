Roger Federer torna ad allenarsi sul cemento

Roger Federer, la cui ultima apparizione sui campi è quella della lunghissima finale persa al tiebreak del quinto set da Novak Djokovic a Wimbledon, sta mettendo a punto in queste settimane la preparazione per la stagione sul cemento statunitense, che quest’anno lo vedrà impegnato in due unici eventi, ma di grande prestigio: innanzitutto, il Masters 1000 di Cincinnati, dove l’elevetico ha già vinto sette volte e deve difendere la finale del 2018, quando fu sconfitto ancora una volta da Djokovic; poi, gli Us Open di New York, dove Roger ha perso lo scorso anno agli ottavi di finale, sorpreso dall’australiano John Millman.

Federer, che non vince nella Grande Mela dal 2008, è stato visto infatti allenarsi sui campi in cemento di Zurigo, nella sua Svizzera. Stagione americana che si preannuncia dunque molto importante per King Roger, che cerca forse di ritrovare un po’ di fiducia e di allontanare i brutti ricordi che potrebbe non aver ancora digerito della finale di Wimbledon, dove non è riuscito a sfruttare due matchpoint col proprio servizio.

In realtà, negli ultimi mesi e a Londra in particolar modo Federer aveva mostrato un tennis di altissimo livello, capace di permettergli di sconfiggere l’acerrimo nemico Rafael Nadal in quattro set ed arrivare ad un solo punto dalla vittoria anche contro Novak Djokovic, attuale numero uno del mondo.

Per lo svizzero, quindi, si tratta piuttosto di cercare di mantenere un livello di gioco altrettanto alto: così facendo, sarebbero ben pochi gli avversari in grado di sconfiggerlo.