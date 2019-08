Sampras: "Per alcuni anni, Roger Federer non ha avuto rivali"

L’ex numero 1 del mondo Pete Sampras ha espresso il suo giudizio sull’inizio di carriera di Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero si è aggiudicato ben 13 dei suoi 20 Slam a cavallo tra il 2003 e il 2008.

Il 37enne di Basilea ha sfiorato il nono sigillo a Wimbledon, ma i suoi sogni si sono infranti contro Novak Djokovic in finale. “Per alcuni anni, Roger non ha avuto nessuno in grado di contrastarlo e ha vinto molto facilmente.

Per tre anni - nessuna mancanza di rispetto verso Mark Philippoussis e Andy Roddick – ma non erano Rafael Nadal. Quando ho incontrato Roger per la prima volta, lui era piuttosto giovane. Sono stato colto alla sprovvista, ha servito benissimo e si muoveva in maniera incredibile.

Mi sono sentito un pochino sopraffatto anche dalla sua risposta” – ha detto Sampras in una recente intervista. Paul Annacone, ex allenatore sia di Federer che di Sampras, ha aggiunto: “Roger, quando scende in campo sul Centrale di Wimbledon, sembra così rilassato, utilizza solo le energie necessarie e compie solo i movimenti indispensabili.

Nadal basa tutto sull’intensità, vediamo cosa fa con le bottiglie in campo, gli piacciono le cose in un certo ordine”. Federer tornerà in campo a Cincinnati (salterà la 'Coupe Rogers' di Montreal), unico appuntamento di preparazione agli US Open.