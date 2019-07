Daniel Brands: "In pochi possono dire di aver battuto Roger Federer"

Nel corso di una recente intervista, Daniel Brands ha parlato dei ricordi più belli della sua carriera. “Ci sono stati tanti bei momenti” ha esordito il tedesco. “Per esempio nel 2010, quando raggiunsi gli ottavi di finale a Wimbledon.

O nel 2013, quando sconfissi Roger Federer a Gstaad. Lui è il mio idolo, affrontarlo è stato un onore, e in pochi possono dire di averlo battuto. E poi mi ricordo delle tante sfide di Coppa Davis. Competere per il proprio paese è l’onore più grande per ogni atleta”.

Brands è stato al massimo numero 51 del mondo: che cosa avrebbe dovuto fare per assurgere alle vette del tennis? “Penso che il potenziale ci fosse, ma nei momenti cruciali ho avuto sfortuna” ha replicato il teutonico.

“Nel 2013, il mio anno migliore, mi sono ammalato”. Brands ha anche ricordato il momento in cui decise di diventare un tennista professionista. “Presi questa decisione a 12 anni, e da quel momento è stato il mio obiettivo.

Quando avevo 18 anni e giocavo i miei primi tornei, con mio padre ci mettemmo seduti e fissammo il traguardo: entrare nei primi 250 del mondo a 22 anni. Traguardo che raggiunsi, e anzi feci anche meglio, diventando numero 180.

Ho avuto tanti bei momenti. Ho girato il mondo, e se non fossi diventato un tennista non sarei la persona che sono adesso”.