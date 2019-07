Svelati nuovi dettagli sull'ATP Cup: ci sarà anche Roger Federer?

Sono finalmente trapelate nuove indiscrezioni sull’attesissima ATP Cup, il torneo a squadre che celebrerà il prossimo gennaio in Australia la sua prima edizione. Ad ospitare l’evento, cui dovrebbero partecipare anche Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, saranno tre città: Perth, Brisbane e Sydney.

A Perth, l’ATP Cup sostituirà la Hopman Cup, il che dovrebbe tradursi, almeno stando alle aspettative del governo australiano, in un cospicuo aumento di introiti e spettatori: si stima addirittura che l’investimento da parte degli sponsor sarà per l’ATP Cup più di quattro volte superiore rispetto all’Hopman Cup (da 3 milioni di dollari a 12.6 milioni).

“Più eventi di tale caratura continuiamo ad organizzare a Perth, più riusciremo ad attrarre turisti nell’Ovest dell’Australia, il che implica crescita dell’economia e creazione di posti di lavoro” ha dichiarato il Ministro del Turismo australiano, Paul Papalia.

“Il Governo McGowan sta lavorando duramente per far sì che Perth possa ospitare un numero sempre maggiore di eventi sportivi di prima fascia, come la Finale di Fed Cup o l’ATP World Cup. Il prossimo anno, Perth sarà il luogo nel quale sarà possibile godere dal vivo il meglio del tennis mondiale”.

L’appuntamento è dunque al 2020: sono già note le date dell’ATP Cup, che si terrà dal 3 al 12 gennaio, mentre i nomi dei partecipanti e i dettagli della programmazione saranno divulgati il prossimo 17 settembre.