Atp Shanghai, Roger Federer lancia l'edizione 2019. Ecco le novità

Presentata ufficialmente sui social network la dodicesima edizione del Master 1000 di Shanghai in programma dal 6 al 13 ottobre prossimi. Per il terzo anno di fila è Roger Federer il testimonial principale del torneo.

Non è una sorpresa, visto che Rolex, title sponsor dell'evento, ha da più di un decennio Federer come ambasciatore. Il 20 volte campione Slam ha trionfato a Shanghai in totale quattro volte: nel 2006 e 2007 quando si svolgevano le Atp Finals, nel 2014 e 2017 quando è diventato un 1000.

Federer ha ripercorso alcune tappe principali della sua carriera nella prestigiosa città cinese: nel 2002, alla prima edizione del "torneo dei maestri", Roger era tra gli otto partecipanti insieme a Marat Safin e Carlos Moya, tra gli altri.

Nel 2005, quando ha inaugurato il magnifico campo centrale 'QiZhong Sport Tennis Center' Poi l'incontro con uno degli uomini più alti del mondo, il cinese Yao Ming, e ancora: il successo nel 2014 quando ha giocato una semifinale splendida contro Novak Djokovic, il giro in metropolitana nel 2017, i momenti divertenti del 'Kids Day', il suo amore per la pizza 'Figalicious', la più scelta negli ultimi anni da giocatori e addetti ai lavori.

"Potremmo vedere molte più immagini, ma chiudiamo qui. Ogni viaggio a Shanghai è stato memorabile, quest'anno tornerò e spero di vedervi tutti lì" Quest'anno c'è una novità in termini di programmazione: per la prima volta sul Campo Centrale, come in tutti gli altri i 1000, da domenica a venerdì assisteremo sia alla sessione diurna che quella serale, il che significa che per entrare e vedere tutte le partite (dovrebbero essere cinque ogni giorno almeno a inizio torneo e non più quattro) non basterà più un solo biglietto ma due.