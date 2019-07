Annacone: "La capacità di Roger Federer di superare le sconfitte è unica"

L’allenatore americano Paul Annacone ha parlato dell’incredibile finale vinta da Novak Djokovic contro Roger Federer a Wimbledon attraverso il suo account ufficiale Facebook. Annacone, che ha lavorato con Federer dal 2010 al 2013, ha dovuto affrontare alcune grandi sconfitte durante la collaborazione con lo svizzero; sconfitte come quella contro Jo-Wilfried Tsonga a Wimbledon nel 2011 o come quella nel 2011 agli US Open contro Djokovic.

“Conosco Roger e ho avuto alcune importanti conversazioni con lui dopo dure sconfitte” , ha detto Annacone. “La sua capacità di elaborare, digerire ed accettare le sconfitte è unica, nessun altro giocatore è in grado di superare le avversità come lui.

Il suo amore per il tennis gli permetterà di andare avanti e di continuare a competere al massimo livello. Djokovic ha dimostrato grande carattere, la sua grinta è la chiave del suo gioco. Riesce a giocare il suo miglior tennis nei momenti più importanti della partita.

Come fan spero che i Big Three continuino a fare la storia del tennis e a scrivere nuovi capitoli delle loro rivalità. Sono fortunato ad aver assistito a questa incredibile epoca: Federer, Djokovic e Nadal sono pazzeschi.

Il tennis è uno sport unico, uno sport in cui sei solo tu contro il tuo avversario”. Annacone è attualmente l’allenatore del numero trenta del mondo Taylor Fritz.