Dopo aver steccato Nadal, Wilander vede "Djokovic favorito contro Federer"

Mats Wilander, ex numero 1 del mondo e pluricampione Slam, ora commentatore tv per Eurosport, è anche noto per le sue previsioni non sempre azzeccatissime...Lo svedese, dopo aver steccato il pronostico sulla semifinale fra Rafael Nadal e Roger Federer, dove aveva dato lo spagnolo per vincente, non vede lo svizzero favorito nemmeno per la finale di Wimbledon contro Novak Djokovic.

"Per la finale di Wimbledon è veramente difficile non dare per chiaro favorito Novak Djokovic", ha dichiarato Wilander, spiegando che "L'arma principale di Federer è il servizio, e Djokovic sa bene come neutralizzarlo"

Mats entra nei dettagli affermando che Federer varia molto alla battuta: "Non serve così forte, ma la piazza bene, per cui Novak entrerà in parecchi scambi" Entrando nei dettagli, l'icona di Eurosport analizza i due avversari della finale: "Se guardi in generale, la parte più debole del gioco di Djokovic è comunque buona come per quanto riguarda Federer, con gli spostamenti, il rovescio e la risposta come punti di forza.

Credo che Djokovic sentirà la pressione, per Federer potrebbe essere l'ultima chance, di sicuro sarà un match tosto", conclude Wilander. Sbaglierà ancora o stavolta avrà ragione lui?