Roger Federer e Juan Carlos Ferrero si allenano insieme a Wimbledon

Per chi è nato e cresciuto negli anni 90, sarà difficile non entusiasmarsi con questo video: Roger Federer e Juan Carlos Ferrero si sono allenati insieme a Wimbledon. Lo spagnolo, in passato numero 1 del mondo, nonchè vincitore di Parigi nel 2003, è stato l'ospite a sorpresa del team dello svizzero per preparare i quarti di finale che si giocheranno domani.

Due vecchi conoscenti che oggi hanno sicuramente parlato della loro bella amicizia e rivalità. E' stato Juan Carlos Ferrero, oggi titolare dell'accademia Equelite ad Alicante, a condividere tutto con i suoi fan di Instagram, pubblicando foto e video dell'incontro speciale.

Lo spagnolo evoca bei ricordi all'ex numero 1 del mondo, che ha recentemente indicato la semifinale degli Australian Open 2004 come uno dei match che ricorda con più affetto in carriera. In quell'occasione l'elvetico ebbe la certezza di salire per la prima volta in cima al ranking.