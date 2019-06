Johansson analizza la sconfitta di Goffin contro Roger Federer a Halle

In una recente intervista alla stampa belga, il coach di David Goffin, vale a dire Thomas Johansson, ha commentato la sconfitta del suo pupillo contro Roger Federer nella finale di Halle. Il numero 22 del mondo può comunque consolarsi guardando al livello espresso nel corso della settimana.

“Il rimpianto più grande sono state le palle break non sfruttate nel primo set. Nel tiebreak Federer ha giocato meglio, poi nel secondo set ha fatto quello che voleva. Sono estremamente felice ed orgoglioso, mi è davvero piaciuto il rendimento, soprattutto l’esordio contro Guido Pella è stato impressionante.

Ha vinto in 50 minuti. Ha giocato grandi partite sia contro Alexander Zverev che con Matteo Berrettini. Il lavoro svolto nelle ultime settimane ha dato i suoi frutti e io sono davvero felice. Lui si allena e compete con la stessa intensità.

Sono mesi che lo vedo. Anche a Parigi era stato evidente. Poi sono arrivate le conferme sull’erba” – ha dichiarato Johansson. L’attenzione si sposta ora su Wimbledon: “Cercheremo di giocare in modo semplice, David è molto difficile da battere quando gioca al suo livello.

Non basta avere la migliore macchina per vincere tutto, bisogna sperare che tutto vada per il meglio”. Goffin se la vedrà al debutto con l’americano Bradley Klahn.