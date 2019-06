Pat Cash: "Federer, Djokovic e Nadal possono giocare fino a 40 anni"

In un’intervista all’AGI, l’ex numero quattro del mondo Pat Cash ha parlato della superiorità dei Big Three, soffermandosi sugli aspetti che li rendono unici. “Continuano ad allenarsi, ad essere così motivati e a vincere sempre tanto.

Queste cifre sono pazzesche: 20 Slam Roger Federer, 18 Rafael Nadal, 15 Novak Djokovic… E ancora non sono definitive, anzi. Se a trent’anni passati sono così forti, continuano fino ai quaranta. Hanno una naturalezza e una forza mentale davvero straordinaria”.

Analizzando poi gli svantaggi derivanti da un programma troppo leggero e la differenza tra il tennis attuale e quello passato, Cash ha spiegato: “Quando Federer ha giocato di meno, l’anno scorso, ha perso contro Anderson a Wimbledon e ha ceduto a Millman agli Us Open.

Gente veloce come Borg e Wilander non s’avvicinano ai giocatori di oggi. La capacità di recupero ha fatto dei passi avanti incredibili. Ai miei tempi non sapevamo che cosa fosse la vasca di ghiaccio subito dopo il match.

Oggi i tennisti girano nei tornei col fisioterapista, e altri due-tre dello staff medico, un vero e proprio team. Io sono stato il primo a portarmi dietro il fisioterapista. Ricordo che quando ho vinto io Wimbledon ho dovuto comprargli il biglietto perché nella tribuna giocatori facevano entrare solo i genitori, la fidanzata e l’allenatore. È assolutamente un altro mondo”.