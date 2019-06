Rafael Nadal: "Ecco cosa ho detto a Roger Federer a rete"

Rafael Nadal è stato ospite degli studi di France TV sabato pomeriggio al Roland Garros. Ovviamente argomento principale l'imminente finale contro Dominic Thiem: "È l'avversario più difficile che puoi incontrare in una finale - ha ammesso Rafa -.

Thiem è un top player, numero quattro del mondo, sarà la sua seconda finale al Roland Garros e prima aveva giocato le semifinali. Massimo rispetto per lui. Dovrò giocare al mio miglior livello" Nadal crede che aver giocato il penultimo atto in due giorni per Thiem non rappresenti uno svantaggio a livello di stanchezza: "La partita è durata quattro ore ma spalmate in due giorni, non credo sia a mio favore.

Sarà una grande sfida. Affronto la finale con l'esperienza di averne giocato tante, ma sapendo che ognuna è unica e un'opportunità che non si ripeterà. Devo essere preparato al massimo, sapendo di avere di fronte un avversario che vuole vincere come me"

Nadal ha anche svelato cosa ha detto a Roger Federer a rete dopo il loro incontro di semifinale: "Gli ho fatto l'in bocca al lupo per Wimbledon e per la stagione su erba e lui a me per la finale di domenica. Abbiamo giocato in condizioni complicate, ma è questo il bello dello sport, potersi adattare alle circostanze.

Abbiamo giocato ottimi punti, affrontare Roger è sempre un piacere e spero non sia stata l'ultima volta"